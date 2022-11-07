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В Польше начали модернизировать военную базу для размещения ударных вертолетов НАТО
7 ноября в Польше стартовал проект по модернизации военного комплекса Повидз, предназначенный для поддержки вооруженных сил Польши и НАТО на восточном фланге Североатлантического альянса. Об этом сообщает польское издание TVN24.
Издание ссылается на вице-премьер-министра и министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака и сообщает, что в рамках проекта модернизации базу планируют подготовить для размещения там ударных вертолетов Apache военно-воздушных сил США.
"Для этих вертолетов в ближайшие несколько лет мы подготовим базу в виде ангаров и складов с одной стороны и топливную базу с другой, чтобы они могли действовать с Повидзой, чтобы они могли поддерживать польские силы и силы Североатлантического альянса", - сказал Блащак.
Напомним, украинские власти 30 сентября решила подать заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. По состоянию на конец октября уже 10 стран НАТО поддержали вступление Украины в альянс.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, Германия приветствовала решение Украины подать заявку на вступление Украины в НАТО. При этом министр обороны Германии Кристине Ламбрехт обратила внимание, что решение о принятии нового члена должно приниматься всеми странами Североатлантического альянса.