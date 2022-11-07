В Польщі почали модернізовувати воєнну базу для розміщення ударних вертольотів НАТО

7 листопада в Польші стартував проект з модернізації воєнного комплексу Повідз, що призначений для підтримки збройних сил Польщі та НАТО на східному фланзі Північноатлантичного альянсу. Про це повідомляє польське видання TVN24.

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Видання посилається на віце-прем'єр міністра та міністра національної оборони Польщі Маріуша Блащака та повідомляє, що в рамках проекту модернізації базу планують підготувати для розміщення там ударних вертольотів Apache військово-повітряних сил США.

"Для цих вертольотів у найближчі кілька років ми підготуємо базу у вигляді ангарів та складів з одного боку, і паливну базу з іншого, щоб вони могли діяти з Повідза, щоб вони могли підтримувати польські сили та сили Північноатлантичного альянсу", - сказав Блащак.

Нагадаємо, українська влада 30 вересня вирішила подати заявку на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку. Станом на кінець жовтня вже 10 країн НАТО підтримали вступ України до альянсу.

Крім того, Німеччина привітала рішення України подати заявку на вступ України в НАТО. При цьому міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт звернула увагу, що рішення щодо прийняття нового члена має ухвалюватися всіма без винятку країнами Північноатлантичного альянсу.