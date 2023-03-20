В Польше отреагировали на заявление своего посла о вступлении в войну России против Украины

В Польше уточнили слова своего посла во Франции Яна Эмерика Росцишевского по поводу возможного вступления государства в войну, которую Россия начала против Украины.

Дипломаты отметили, что посол имел в виду не вмешательство в войну на стороне Украины, а тот случай, если Украина терпит неудачу, российская армия пойдет дальше на Европу и дойдет до границ стран Балтии и Польши. Тогда Польша будет вынуждена начать войну.

В пресс-службе посольства Польши во Франции сообщили, что заявление Рощишевского интерпретируется в отрыве от контекста, ведь посол ясно говорит, что Польша не находится в состоянии войны, а делает все, чтобы помочь Украине защититься в этом конфликте.

Как сообщает польское издание WP, глава польской дипломатии Павел Яблонский признал, что слышал лишь отдельные предложения по заявлениям польского дипломата и ему придется изучить весь контекст разговора. В то же время, он отметил, что Польша всегда может стать объектом агрессивных тенденций России.

Однако, определенные польские политики отреагировали на такие слова Росцишевского крайне негативно.

"Посол Польши во Франции, который говорит, что мы будем воевать с Россией, если только Украина не справится, однозначно превышает свои полномочия и его нужно просто уволить с должности", - отметил Мацей Гдула, депутат от левых сил, член парламентского комитета по иностранным делам.

"Очень опасное и безответственное заявление нынешнего посла Польши во Франции. У парня нет никакого представления о войне, поэтому говорит такие чепухи. Премьер-министр Моравецкий, сделайте что-то с этим человеком, пока не поздно", – сказал Адриан Томашкевич, ветеран зарубежных миссий НАТО в Афганистане и Косово.

Дипломаты подчеркнули, что на фоне возможной угрозы Европе со стороны Кремля необходимо и дальше поддерживать Украину в ее борьбе против российских захватчиков.

Напомним, в ближайшие дни Польша передаст Украине четыре самолета МиГ-29 в полном рабочем состоянии.