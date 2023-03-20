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В Польше отреагировали на заявление своего посла о вступлении в войну России против Украины
В Польше уточнили слова своего посла во Франции Яна Эмерика Росцишевского по поводу возможного вступления государства в войну, которую Россия начала против Украины.
Дипломаты отметили, что посол имел в виду не вмешательство в войну на стороне Украины, а тот случай, если Украина терпит неудачу, российская армия пойдет дальше на Европу и дойдет до границ стран Балтии и Польши. Тогда Польша будет вынуждена начать войну.
В пресс-службе посольства Польши во Франции сообщили, что заявление Рощишевского интерпретируется в отрыве от контекста, ведь посол ясно говорит, что Польша не находится в состоянии войны, а делает все, чтобы помочь Украине защититься в этом конфликте.
Как сообщает польское издание WP, глава польской дипломатии Павел Яблонский признал, что слышал лишь отдельные предложения по заявлениям польского дипломата и ему придется изучить весь контекст разговора. В то же время, он отметил, что Польша всегда может стать объектом агрессивных тенденций России.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Однако, определенные польские политики отреагировали на такие слова Росцишевского крайне негативно.
"Посол Польши во Франции, который говорит, что мы будем воевать с Россией, если только Украина не справится, однозначно превышает свои полномочия и его нужно просто уволить с должности", - отметил Мацей Гдула, депутат от левых сил, член парламентского комитета по иностранным делам.
"Очень опасное и безответственное заявление нынешнего посла Польши во Франции. У парня нет никакого представления о войне, поэтому говорит такие чепухи. Премьер-министр Моравецкий, сделайте что-то с этим человеком, пока не поздно", – сказал Адриан Томашкевич, ветеран зарубежных миссий НАТО в Афганистане и Косово.
Дипломаты подчеркнули, что на фоне возможной угрозы Европе со стороны Кремля необходимо и дальше поддерживать Украину в ее борьбе против российских захватчиков.
Напомним, в ближайшие дни Польша передаст Украине четыре самолета МиГ-29 в полном рабочем состоянии.