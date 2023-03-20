У Польщі відреагували на заяву свого посла про вступ у війну Росії проти України

У Польщі відреагували на слова свого посла у Франції Яна Емерика Росцішевського щодо можливого вступу держави у війну, яку Росія розпочала проти України.

Дипломати зазначили, що посол мав на увазі не втручання у війну на стороні України, а той випадок, якщо Україна зазнає невдачі, російська армія піде далі на Європу і дійде до кордонів країн Балтії та Польщі. От тоді Польща буде змушена розпочати війну.

У прес-службі посольства Польщі у Франції повідомили, що заява Рощішевського інтерпретується у відриві від контексту, адже посол чітко говорить, що Польща не перебуває у стані війни, а робить усе, щоб допомогти Україні захиститися в цьому конфлікті.

Як повідомляє польське видання WP, голова польської дипломатії Павло Яблонський визнав, що чув лише окремі речення із заяв польського дипломата і йому доведеться вивчити весь контекст розмови. Водночас він зазначив, що Польща завжди може стати об’єктом агресивних тенденцій Росії.

Проте, певні польські політики відреагували на такі слова Росцішевського вкрай негативно.

"Посол Польщі у Франції, який каже, що ми будемо воювати з Росією, якщо тільки Україна не впорається, однозначно перевищує свої повноваження і його потрібно просто звільнити з посади", – зазначив Мацей Ґдула, депутат від лівих сил, член парламентського комітету у закордонних справах.

"Дуже небезпечна та безвідповідальна заява нинішнього посла Польщі у Франції. Хлопець не має жодного уявлення про війну, тому говорить такі нісенітниці. Прем’єр-міністре Моравецький, зробіть щось із цією людиною, поки не пізно", – сказав Адріан Томашкевич, ветеран закордонних місій НАТО в Афганістані та Косово.

Дипломати наголосили, що на тлі можливої загрози для Європи з боку Кремля необхідно й далі підтримувати Україну в її боротьбі проти російських загарбників.

Нагадаємо, найближчими днями Польща передасть Україні чотири літаки МіГ-29 в повному робочому стані.