В Польше задержан шпион. Мужчину подозревают в сотрудничестве с РФ

В Польше задержан мужчина, которого подозревают в сборе и передаче информации в интересах России - сообщают в правительстве Польши.

Во время допроса задержанный признался в шпионской деятельности и обстоятельствах вербовки российской разведкой. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста. Российскому агенту грозит до 10 лет за решеткой.

По информации Воеводской прокуратуры в Гданьске, мужчина находился в Польше, как минимум, с января 2023 года. В течение этого времени подозреваемый следовал указаниям своих кураторов, в частности собирал и передавал информацию об объектах критической инфраструктуры в Поморском и Куявско-Поморском воеводствах и деятельности служб, ответственных за безопасность.

Прокуратура не разглашает информацию о возрасте, гражданстве и обстоятельствах, при которых иностранец был задержан.

Кроме того, 1 марта 2023 года польские правоохранители задержали иностранца, работавшего на белорусские спецслужбы. Подозреваемый проводил разведку объектов, важных для безопасности, включая связанные с Вооруженными силами Польши. Суд в Люблине принял решение о временном аресте человека на три месяца.

Напомним, в марте 2023 года Агентство внутренней безопасности Польши разоблачило российскую шпионскую сеть, которая должна была осуществлять подготовку к диверсиям в стране. Правоохранители задержали шестерых иностранцев.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году польские службы задержали уже 20 человек, подозреваемых в сотрудничестве с российской или белорусской разведкой.

В марте 2023 года в Одессе задержан агент ФСБ, который шпионил за Силами обороны. Российский агент собирал информацию о местах базирования подразделений ВСУ и пограничников в Одесской и Николаевской областях. СБУ установила, что задержанный добровольно связался с россиянами и предложил свою помощь в войне против Украины.

В ноябре 2022 года в Швеции задержали двух россиян подозреваемых в шпионаже. Прокуратура Швеции заявила, что один из двух был обвинен в "грубой незаконной разведывательной деятельности против Швеции и иностранного государства". Власти не назвали другую страну, против которой шпионил подозреваемый. Местные СМИ сообщили, что подозреваемыми являются россияне, приехавшие в Швецию в конце 1990-х годов.