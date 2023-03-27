У Польщі затримали шпигуна. Чоловіка підозрюють у співпраці з РФ

У Польщі затримали чоловіка, якого підозрюють у збиранні й передачі інформації в інтересах Росії - йдеться на сайті польського уряду.

Під час допиту затриманий зізнався у шпигунській діяльності і обставинах свого вербування російською розвідкою. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді арешту. Російському агенту загрожує до 10 років за ґратами.

За інформацією Воєводської прокуратури в Гданську, чоловік перебував у Польщі, щонайменше, з січня 2023 року. Впродовж цього часу підозрюваний виконував вказівки своїх кураторів, зокрема збирав і передавав інформацію про об’єкти критичної інфраструктури в Поморському і Куявсько-Поморському воєводствах та діяльність служб, відповідальних за безпеку.

Прокуратура не розголошує інформації про вік, громадянство та обставини, за яких іноземець був затриманий.

Окрім того, 1 березня 2023 року польські правоохоронці затримали іноземця, який працював на білоруські спецслужби. Підозрюваний проводив розвідку об’єктів, важливих для безпеки, в тому числі пов’язаних зі Збройними силами Польщі. Суд в Любліні ухвалив рішення про тимчасовий арешт особи на три місяці.

Нагадаємо, у березні 2023 року Агентство внутрішньої безпеки Польщі викрило російську шпигунську мережу, яка мала здійснювати підготовку до диверсій в країні. Правоохоронці затримали шістьох іноземців.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році польські служби затримали вже 20 осіб, підозрюваних у співпраці з російською чи білоруською розвідками.

У березні 2023 року в Одесі затримали агента ФСБ, який шпигував за Силами оборони. Російський агент збирав інформацію про місця базування підрозділів ЗСУ і прикордонників в Одеській та Миколаївській областях. СБУ встановила, що затриманий добровільно зв’язався з росіянами і запропонував свою допомогу у війні проти України.

У листопаді 2022 року в Швеції затримали двох росіян, підозрюваних в шпигунстві. Прокуратура Швеції заявила, що один із двох був звинувачений у "грубій незаконній розвідувальній діяльності проти Швеції та проти іноземної держави". Влада не назвала іншу країну, проти якої шпигував підозрюваний. Місцеві ЗМІ повідомили, що підозрюваними є росіяни, які приїхали до Швеції наприкінці 1990-х років.