В Раде предлагают назначать пенсию жителям оккупированных территорий независимо от даты обращения за ней

Группа депутатов Верховной Рады предлагает парламенту установить, что пенсия по возрасту и по инвалидности лицам, проживающим на оккупированной территории или территории, где ведутся боевые действия, будет назначаться со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста или установления инвалидности органами медико-социальной экспертизы.

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Таким образом, согласно предложению, назначение пенсий не будет зависеть от срока обращения за ними. Соответствующий законопроект №8198 был внесен в Раду 10 ноября.

Такую норму предлагается прописать в переходных положениях закона об общеобязательном государственном пенсионном страховании. В случае принятия она будет действовать на период действия военного положения в Украине или отдельных ее местностях и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены.

Как отмечается также в законопроекте, перечень территорий, на которых ведутся боевые действия, и территорий, временно оккупированных вооруженными формированиями России, определяется Кабинетом министров.

Авторами документа являются 24 нардепа, из которых абсолютное большинство - члены фракции "Слуга народа", двое представляют группу "За будущее", а еще двое - внефракционные, баллотировавшиеся от "Оппозиционного блока". Среди авторов есть и глава профильного парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Напомним также, что в конце июля Рада запретила на период военного положения принудительное исполнение решений о взыскании долгов за жилищно-коммунальные услуги с жителей районов боевых действий и районов, которые были или находятся в оккупации. Этот закон вступил в силу через месяц.

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