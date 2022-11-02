В госбюджете-2023 увеличили расходы ПФУ для индексации пенсий

В доработанном правительством проекте государственного бюджета Украины на 2023 год увеличили расходы Пенсионного фонда на 38,9 млрд грн — до 271,9 млрд грн для обеспечения индексации пенсий в следующем году.

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Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

"В проекте госбюджета на 2023 год ко второму чтению мы нашли возможность увеличить расходы для решения наиболее острых вопросов социального и экономического характера", - прокомментировал первый заместитель министра финансов Денис Улютин.

Кроме того, расходы Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, созданного для быстрого восстановления объектов критической инфраструктуры, увеличены на 16,1 млрд грн — до 35,5 млрд грн.

По словам Улютина, в окончательном проекте госбюджета-2023 сохранен подход к финансированию именно приоритетных направлений. К таким Минфин относит социальную защиту населения, поддержку ветеранов войны, ВПЛ, образование и здравоохранение.

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала законопроект №8000 о государственном бюджете на 2023 год в первом чтении во время заседания 7 октября. 31 октября Кабинет Министров одобрил проект закона с учетом предложений народных депутатов и передал документ ко второму чтению.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, около 50% государственного бюджета на 2023 год будут направлены на сектор безопасности и обороны.