В разведке Британии рассказали, как погода повлияет на ситуацию на фронте

На фронте погода продолжает играть значительную роль. Именно поэтому в середине-конце марта будет тяжело проводить масштабные наступательные операции.

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Об этом сообщает разведка Великобритании.

Там отмечают, что условия передвижения по пересеченной местности на востоке Украины в марте, вероятно, будут наихудшими из-за погоды, и это может остановить командование обеих сторон от планирования крупных наступательных операций.

В разведке подчеркивают, что погода продолжает играть значительную роль в ходе войны России в Украине.

С промерзанием почвы в последние недели условия передвижения по пересеченной местности на востоке Украины, вероятно, мало изменились. 8 февраля 2023 года температура поверхности была около 0 градусов Цельсия.

На следующей неделе прогнозы свидетельствуют о повышении температуры почвы и таянии снега, что, вероятно, ухудшит условия передвижения на Донбассе.

"Вероятно, погодные условия будут наихудшими в середине-конце марта. Командиры с обеих сторон, скорее всего, будут пытаться избежать планирования больших наступательных действий в такое время. Однако ожидаемые политические или оперативные возможности могут перевесить такие опасения, как продемонстрировал начало вторжения России в конце февраля 2022 года", - подытожили в разведке.

Отметим, как считают аналитики Института изучения войны (ISW), большое российское наступление, вероятно, преждевременно завершится во время апрельского весеннего сезона дождей (если не раньше), прежде чем будут достигнуты значительные операционные эффекты.