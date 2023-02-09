У розвідці Британії розповіли, як погода вплине на ситуацію на фронті

На фронтіі погода продовжує відігравати значну роль. Саме тому в середині-кінці березня буде важко проводити масштабні наступальні операції.

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Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Там зазначають, що умови пересування по пересіченій місцевості на сході України в березні, ймовірно, будуть найгіршими через погоду, і це може зупинити командування обох сторін від планування великих наступальних операцій на той час.

У розвідці підкреслюють, що погода продовжує відігравати значну роль у перебігу війни Росії в Україні.

Із промерзанням ґрунту за останні тижні умови пересування по пересіченій місцевості на сході України, ймовірно, мало змінилися. 8 лютого 2023 року температура поверхні була близько 0 градусів Цельсія.

Протягом наступного тижня прогнози свідчать про підвищення температури ґрунту і танення снігу, що, ймовірно, погіршить умови пересування на Донбасі.

"Ймовірно,погодні умови будуть найгіршими в середині-кінці березня. Командири з обох сторін, швидше за все, намагатимуться уникнути планування великих наступальних дій у такий час. Однак очікувані політичні чи оперативні можливості можуть переважити такі побоювання, як продемонстрував початок вторгнення Росії наприкінці лютого 2022 року", – підсумували в розвідці.

Зазначимо, як вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), великий російський наступ, ймовірно,передчасно завершитьсяпід час квітневого весняного сезону дощів (якщо не раніше), перш ніж буде досягнуто значних операційних ефектів.