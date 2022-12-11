В разведке Британии рассказали, сколько денег РФ планирует потратить на войну в 2023 году

Бюджет страны-агрессора РФ слишком оптимистичен в своих ожиданиях по доходам и расходам.

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Об этом сообщает разведка Британии.

Там напоминают, что 5 декабря 2022 года глава Кремля Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете России.

В проекте бюджета отмечено, что в 2023 году на оборону, безопасность и правоохранительную деятельность будет выделено более девяти триллионов рублей (143 миллиарда долларов США).

Отмечается, что это значительное увеличение по сравнению с предыдущими годами и составит более 30% всего бюджета России.

"Утвержденный Путиным бюджет, вероятно, слишком оптимистичен в своих ожиданиях относительно доходов и расходов в 2023 году. Поэтому другие части российского бюджета, скорее всего, испытывают все большее давление для поддержки расходов на войну", - подчеркивают в разведке Британии.

Отметим, что за девять месяцев Россия потратила на войну $82 млрд – это четверть годового бюджета страны-агрессорки. В следующем году РФ может ее не потянуть.

Только во время массированной атаки 10 октября оккупанты выпустили ракет по Украине на $400–700 млн.