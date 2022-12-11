У розвідці Британії розповіли, скільки грошей РФ планує витратити на війну у 2023 році

Бюджет країни-агресора РФ занадто оптимістичний у своїх очікуваннях щодо доходів і видатків.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

Там нагадують, що 5 грудня 2022 року очільник Кремля Володимир Путін підписав закон про федеральний бюджет Росії.

У проекті бюджету зазначено, що у 2023 році на оборону, безпеку та правоохоронну діяльність буде виділено понад дев’ять трильйонів рублів (143 мільярди доларів США).

Зазначається, що це значне збільшення порівняно з попередніми роками і становитиме понад 30 % усього бюджету Росії.

"Затверджений Путіним бюджет, ймовірно, є надто оптимістичним у своїх очікуваннях щодо доходів і видатків у 2023 році. Тому інші частини російського бюджету, швидше за все, зазнають дедалі більшого тиску для підтримки витрат на війну", - підкреслюють у розвідці Британії.

Зазначимо, за дев'ять місяців Росія витратила на війну $82 млрд – це чверть річного бюджету країни-агресорки. Наступного року РФ може її не потягнути.

Лише під час масованої атаки 10 жовтня окупанти випустили ракет по Україні на $400–700 млн.