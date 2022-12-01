В разведке Британии сообщили о проблемах РФ с эффективностью стратегии ударов по Украине

Эффективность стратегии России по уничтожению критической инфраструктуры Украины снизилась, поскольку РФ уже израсходовала большую часть своих ракет.

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Об этом сообщает разведка Британии.

С октября 2022 года Россия неоднократно атаковала энергосеть Украины, преимущественно крылатыми ракетами. Вероятно, это первый пример того, как Россия пытается реализовать концепцию Стратегической операции по уничтожению критически важных целей (SODCIT), являющуюся ключевым компонентом военной доктрины, принятой ею в последние годы.

По данным британской разведки, Россия предполагала, что в рамках SODCIT будет использовать ракеты большой дальности для нанесения ударов по важнейшей национальной инфраструктуре враждебного государства, а не по ее вооруженным силам, чтобы деморализовать население и в конце концов заставить лидеров государства капитулировать.

Удары России продолжают вызывать перебои в электроснабжении, что приводит к неизбирательным массовым гуманитарным проблемам по всей Украине.

"Однако эффективность SODCIT как стратегии, вероятно, снизилась, потому что Россия уже потратила большую часть своих соответствующих ракет против тактических целей. Кроме того, поскольку Украина провела успешную мобилизацию в течение девяти месяцев, материальный и психологический эффект от SODCIT, вероятно, будет меньше, чем если бы она была развернута в начальный период войны", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее разведка Британии сообщила, что Россия снимает ядерные боеголовки со стареющих ядерных крылатых ракет и стреляет холостыми болванками по Украине. Удары наносятся для отвлечения системы ПВО.