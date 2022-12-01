У розвідці Британії повідомили про проблеми РФ з ефективністю стратегії ударів по Україні

Ефективність стратегії Росії зі знищення критичної інфраструктури України знизилась, оскільки РФ вже витратила велику частину своїх ракет.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

Зазначається, що з жовтня 2022 року Росія неодноразово атакувала енергомережу України, переважно крилатими ракетами. Ймовірно, це перший приклад того, як Росія намагається реалізувати концепцію Стратегічної операції зі знищення критично важливих цілей (SODCIT), яка є ключовим компонентом військової доктрини, прийнятої нею в останні роки.

За даними британської розвідки, Росія передбачала, що в рамках SODCIT використовуватиме ракети великої дальності для завдання ударів по найважливішій національній інфраструктурі ворожої держави, а не по її збройних силах, щоб деморалізувати населення і зрештою змусити лідерів держави капітулювати.

Удари Росії продовжують викликати перебої в електропостачанні, що призводить до невиборчих масових гуманітарних проблем по всій Україні.

"Проте ефективність SODCIT як стратегії, ймовірно, знизилася, тому що Росія вже витратила більшу частину своїх відповідних ракет проти тактичних цілей. Крім того, оскільки Україна провела успішну мобілізацію протягом дев'яти місяців, матеріальний та психологічний ефект від SODCIT, ймовірно, буде меншим, ніж якби вона була розгорнута у початковий період війни", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше розвідка Британії повідомила, що Росія знімає ядерні боєголовки зі старіючих ядерних крилатих ракет і стріляє холостими болванками по Україні. Удари завдаються для відволікання системи ППО.