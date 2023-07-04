В РФ боятся, что ВСУ могут форсировать Днепр в Херсонской области, - ISW

Российские провоенные блоггеры выражают обеспокоенность, что украинские силы способны форсировать Днепр в Херсонской области и обвиняют Минобороны России в том, что оно не предоставило российским силам необходимые лодки и другое оборудование.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские блоггеры из-за украинской активности на левом берегу Херсонской области призывают увеличить присутствие малых речных судов и техники на Днепре для того, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение ВСУ.

Кроме того, российские блоггеры обратились к руководителям республик Дагестан и Татарстан, Астраханской области, Краснодарскому и Приморскому краям с просьбой отправить конфискованные у браконьеров катера на прифронтовую Херсонщину.

Блоггеры обвиняют Минобороны России в том, что оно не предоставило российским силам на восточном берегу необходимые лодки и другое оборудование, поэтому они передали свои запросы на дополнительную материально-техническую поддержку руководителям российских регионов.

Глава республики Дагестан Сергей Меликов ответил на обращение и обязал Дагестан решить вопрос о передаче конфискованных браконьерских лодок российским военным.

Также один российский блоггер призвал возродить "Днепровскую" флотилию и создать специальное военное речное подразделение, вроде участвовавших в русско-турецких войнах 1735-1739 и 1787-1792 годов, гражданской войне в России и Второй мировой войне. Пропагандист утверждал, что возрожденная "Днепровская" флотилия могла бы существенно улучшить позиции русских войск на херсонском направлении и усилить эту группировку простыми катерами гражданского назначения.

Несколько других блоггеров, в том числе бывший российский офицер и военный преступник Игорь Гиркин, утверждали, что российским войскам в Херсонской области нужны небольшие лодки и оборудование, чтобы удержать украинские войска как можно дальше от дельты Днепра.

"Общая тревожная реакция российского информпространства на недавнюю активность украинцев через реку Днепр свидетельствует о том, что многие российские блоггеры опасаются возможности Украины пересечь реку и считают, что нынешнее командование группировки "Днепр" недостаточно подготовило свои войска к такой возможности", - отмечают в ISW.

Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что российским захватчикам не удается вытеснить украинских военных с их укрепленных позиций под восточным пролетом Антоновского моста в Херсонской области.