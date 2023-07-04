У РФ бояться, що ЗСУ можуть форсувати Дніпро на Херсонщині, - ISW

Російські провоєнні блогери висловлюють занепокоєння, що українські сили здатні форсувати Дніпро у Херсонській області, та звинувачують Міноборони Росії в тому, що воно не надало російським окупантам необхідні човни та інше обладнання.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські блогери через українську активність на лівому березі Херсонської області закликають збільшити присутність малих річкових суден і техніки на Дніпрі для того, щоб запобігти подальшому просуванню ЗСУ.

Крім того, російські блогери звернулися до керівників республік Дагестан і Татарстан, Астраханської області, Краснодарського і Приморського країв з проханням відправити конфісковані у браконьєрів катери на прифронтову Херсонщину, уточнивши, що 10 полків і бригад угруповання військ Південного військового округу "Дніпро" гостро потребують цих суден.

Блогери звинувачують Міноборони Росії в тому, що воно не надало російським силам на східному березі моря необхідні човни та інше обладнання, тому вони передали свої запити на додаткову матеріально-технічну підтримку керівникам російських регіонів.

Глава республіки Дагестан Сергій Меліков відповів на звернення і зобов'язав Дагестан вирішити питання про передачу конфіскованих браконьєрських човнів російським військовим.

Також один російський блогер закликав відродити "Дніпровську" флотилію і створити спеціальний військовий річковий підрозділ, на кшталт тих, що брали участь у російсько-турецьких війнах 1735-1739 і 1787-1792 років, громадянській війні в Росії та Другій світовій війні. Пропагандист стверджував, що відроджена "Дніпровська" флотилія могла б істотно поліпшити позиції російських військ на херсонському напрямку і посилити це угруповання простими катерами цивільного призначення.

Декілька інших блогерів, у тому числі колишній російський офіцер та військовий злочинець Ігор Гіркін, стверджували, що російським військам у Херсонській області потрібні невеликі човни та обладнання, щоб утримати українські війська якомога далі від дельти Дніпра.

"Загальна тривожна реакція російського інформпростору на нещодавню активність українців через річку Дніпро свідчить про те, що багато російських блогерів побоюються можливості України перетнути річку та вважають, що нинішнє командування угруповання "Дніпро" недостатньо підготувало свої війська до такої можливості", - зауважують в ISW.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що російським загарбникам не вдається витіснити українських військових з їхніх укріплених позицій під східним прольотом Антонівського мосту в Херсонській області.