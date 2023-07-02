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В России упразднили международное авиашоу: разведка Британии объяснила, почему это сделали
В России отменили главное международное авиакосмическое шоу МАКС из-за опасений по поводу безопасности. Ежегодно данное мероприятие проводится под Москвой и выставляло гражданские и военные достижения российского авиакосмического сектора.
Об этом говорится в разведывательном смотре Минобороны Британии.
Согласно сообщению, причиной отмены могут быть реальные страхи российского руководства по безопасности после недавних атак с использованием беспилотных летательных аппаратов в России.
В разведке отметили, что организаторы осознавали возможный репутационный ущерб для российской государственной корпорации "Роскосмос" в результате недостаточного числа международных делегаций, принимающих участие в шоу, поскольку помогало привлекать новых клиентов и инвестиции.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Минобороны Британии подчеркнуло, что война в Украине стала большим испытанием для российского авиакосмического сообщества, поскольку этот сектор сталкивается с международными санкциями, и испытывает проблему с набором высококвалифицированных специалистов из-за того, что многие из них были мобилизованы.
Повлияло на репутацию "Роскосмоса" и то, что Европейское космическое агентство (ESA) окончательно прекратило с ним сотрудничество по программе исследования планеты Марс.