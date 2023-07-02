У Росії скасували міжнародне авіашоу: розвідка Британії пояснила, чому це зробили

У Росії скасували головне міжнародне авіакосмічне шоу МАКС через побоюваннями з приводу безпеки. Щорічно даний захід проводиться під Москвою і виставляв цивільні та військові досягнення російського авіакосмічного сектора.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Згідно з повідомленням, причиною скасування можуть бути реальні страхи російського керівництва щодо безпеки після нещодавніх атак з використанням безпілотних літальних апаратів в Росії.

У розвідці зазначили, що організатори усвідомлювали можливу репутаційну шкоду для російської державної корпорації "Роскосмос" внаслідок недостатнього числа міжнародних делегацій, що прийматимуть участь у шоу, оскільки допомагало залучати нових клієнтів та інвестиції.

Міноборони Британії наголосило, що війна в Україні стала великим випробуванням для російської авіакосмічної спільноти, оскільки цей сектор стикається з міжнародними санкціями, і має проблему з набором висококваліфікованих фахівців через те, що багато з них були мобілізовані.

Вплинуло на репутацію "Роскосмосу" і те, що Європейське космічне агентство (ESA) остаточно припинило з ним співпрацю за програмою дослідження планети Марс.