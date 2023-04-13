В Румынии будут ограничивать выплаты украинским беженцам

Правительство Румынии приняло в среду чрезвычайное постановление, устанавливающее "устойчивые рамки" для поддержки украинских беженцев. Суммы, предоставленные в этом контексте, будут определены следующим решением правительства.

По словам спикера исполнительной власти Дана Карбунару, в постановлении устанавливается единовременная помощь в течение четырех месяцев подряд, начиная с 1 мая 2023 года, для покрытия расходов на питание и проживание на территории Румынии, пишет издание Digi24.

Данная помощь будет выплачиваться семьям и одиноким лицам, которые воспользуются европейским решением в этой области. В случае обеспечения жильем, фиксированные суммы за питание и проживание будут оплачиваться подразделением, предоставляющим жилье в зависимости от количества дней.

Карбунару добавил, что решением Правительства единовременная помощь будет назначаться только при условии подтверждения трудоустройства или зачисления несовершеннолетних в учебные заведения.

В Румынии осталось около 110 тысяч украинцев, из них 5007 работают в стране.

В документе объясняется, что установление планового срока учитывает достижение необходимых условий для своевременной разработки и принятия следующего решения Правительства, которым будет установлен размер, условия и механизм предоставления соответствующих сумм.

Напомним, после вторжения России в Украину ЕС впервые активировал Директиву временной защиты для приема беженцев из Украины, воспользовавшейся 3,8 млн граждан.