В Румунії обмежуватимуть виплати українським біженцям

Уряд Румунії ухвалив у середу надзвичайну постанову, яка встановлює “стійкі рамки” для підтримки українських біженців. Суми, які будуть надані в цьому контексті, будуть визначені наступним рішенням уряду.

За словами речника виконавчої влади Дана Карбунару, у постанові встановлюється одноразова допомоги протягом чотирьох місяців поспіль, починаючи з 1 травня 2023 року, для покриття витрат на харчування та проживання на території Румунії, пише видання Digi24.

Зазначається, що дана допомога буде виплачуватися сім'ям та одиноким особам, які скористаються європейським рішенням у цій галузі. У разі забезпечення житлом, фіксовані суми за харчування та проживання будуть оплачуватися підрозділом, який надає житло, залежно від кількості днів.

Карбунару додав, що рішенням Уряду одноразова допомога призначатиметься тільки за умови підтвердження працевлаштування або зарахування неповнолітніх до навчальних закладів.

У Румунії залишилося близько 110 тисяч українців, з них 5007 працюють у країні.

В документі пояснюється, що встановлення планового терміну враховує досягнення необхідних умов для своєчасного розроблення та прийняття наступного рішення Уряду, яким буде встановлено розмір, умови та механізм надання відповідних сум.

Нагадаємо, після вторгнення Росії в Україну ЄС вперше активував Директиву тимчасового захисту для прийому біженців з України, якою скористалися 3,8 млн громадян.