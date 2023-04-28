В "Шахедах" нашли краденые немецкие компоненты

Conflict Armament Research (CAR), британская организация, исследующая компоненты оружия, установила, что беспилотники Shahed-136, проданные Ираном России, оснащены двигателем, основанным на немецкой технологии, украденной почти 20 лет назад.

Об этом пишет CNN.

Этот вывод подчеркивает способность Ирана имитировать и совершенствовать военные технологии, полученные им незаконным путем. Западные чиновники также обеспокоены тем, что Россия может передать иранцам оружие и технику западного производства, найденную на поле боя в Украине, но пока нет доказательств того, что это произошло.

Для россиян иранские беспилотники являются выгодной заменой гораздо более дорогим ракетам, запасы которых сокращаются. Эксперты считают, что Shahed-186, например, стоит около 20 000 долларов, что составляет скудную долю стоимости крылатой ракеты "Калибр".

С ноября прошлого года по март 2023 года CAR смог исследовать компоненты 20 иранских беспилотников и боеприпасов в Украине, около половины из которых – Shahed-136. Подтверждено, что двигатель Shahed был разработан иранской компанией Oje Parvaz Mado Nafar, известной как Mado, базирующейся в городе Шокухие в провинции Кум. В декабре прошлого года компания подверглась санкциям Великобритании, США и Европейского Союза.

Исследователи CAR обнаружили маркировку Mado на колпачках свечей зажигания в двигателях беспилотника, а также последовательность серийных номеров, которые использует Mado.

По данным западных правительств и ООН, Mado играет решающую роль в расширяющейся иранской индустрии беспилотников. Такую же последовательность серийных номеров также отметили следователи ООН, изучавшие атаки беспилотников на Саудовскую Аравию, предположительно совершенные союзниками Ирана из числа хуситов в Йемене, а также ракетные атаки на Абу-Даби в прошлом году.

В 2006 году Иран незаконно приобрел двигатели для беспилотников германской компании Limbach Flugmotoren. Три года спустя иранский инженер Юсеф Абуталеби объявил, что компания Mado создала двигатель для БПЛА.

По данным CAR, компания, похоже, пыталась скрыть свою роль в строительстве Shahed. Расследователи установили, что оригинальные серийные номера на компонентах беспилотников, найденных в Украине, были стерты, очевидно, с целью скрыть их происхождение.

Среди других западных компонентов, приобретенных и скопированных Ираном, – части ракет чешского производства. В отчете экспертов ООН в 2020 году говорится, что двигатель в иранских ракетах Quds-1, которые использовались при атаках на саудовские нефтеперерабатывающие заводы в прошлом году, был "нелицензионной копией реактивного двигателя TJ-100, производимого компанией PBS Velká Bíteš в Чешской Республике.

Напомним, в марте в украинской разведке сообщили, что у россиян еще есть запас дронов из тех партий, которые Кремль получил в конце 2022 года и начале 2023 года. Речь идет о 200 единицах "Шахедов". Кроме того, Иран поставил России поставлял отдельные комплектующие для изготовления боеприпасов.