В "Шахедах" знайшли крадені німецькі компоненти

Conflict Armament Research (CAR), британська організація, яка досліджує компоненти зброї, встановила, що безпілотники Shahed-136, продані Іраном Росії, оснащені двигуном, заснованим на німецькій технології, вкраденій майже 20 років тому.

Про це пише CNN.

Цей висновок підкреслює здатність Ірану імітувати і витончувати військові технології, які він отримав незаконним шляхом. Західні чиновники також стурбовані тим, що Росія може передати іранцям зброю і техніку західного виробництва, знайдену на полі бою в Україні, але поки що немає доказів того, що це сталося.

Для росіян іранські безпілотники є вигідною заміною набагато дорожчим ракетам, запаси яких скорочуються. Експерти вважають, що Shahed-186, наприклад, коштує близько 20 000 доларів, що становить мізерну частку вартості крилатої ракети "Калібр".

З листопада минулого року по березень 2023 року CAR зміг дослідити компоненти 20 іранських безпілотників і боєприпасів в Україні, близько половини з яких - Shahed-136. Підтвержено, що двигун у Shahed був розроблений іранською компанією Oje Parvaz Mado Nafar, відомою як Mado, що базується в місті Шокухіє в провінції Кум. У грудні минулого року компанія потрапила під санкції Великобританії, США та Європейського Союзу.

Дослідники CAR виявили маркування Mado на ковпачках свічок запалювання в двигунах безпілотника, а також послідовності серійних номерів, які використовує Mado.

За даними західних урядів і ООН, Mado відіграє вирішальну роль в іранській індустрії безпілотників, що розширюється. Таку саму послідовність серійних номерів також відзначили слідчі ООН, які вивчали атаки безпілотників на Саудівську Аравію, ймовірно, здійснені союзниками Ірану з числа хуситів у Ємені, а також ракетні атаки на Абу-Дабі минулого року.

У 2006 році Іран незаконно придбав двигуни для безпілотників німецької компанії Limbach Flugmotoren. Три роки потому іранський інженер Юсеф Абуталебі оголосив, що компанія Mado створила двигун для БПЛА.

За даними CAR, компанія, схоже, намагалася приховати свою роль у будівництві Shahed. Розслідувачі виявили, що оригінальні серійні номери на компонентах безпілотників, знайдених в Україні, були стерті, очевидно, з метою приховати їхнє походження.

Серед інших західних компонентів, придбаних і скопійованих Іраном, - частини ракет чеського виробництва. У звіті експертів ООН у 2020 році йдеться про те, що двигун в іранських ракетах Quds-1, які використовувалися під час атак на саудівські нафтопереробні заводи минулого року, був "неліцензійною копією реактивного двигуна TJ-100, виробленого компанією PBS Velká Bíteš" у Чеській Республіці.

Нагадаємо, в березні в українській розвідці повідомили, що у росіян ще є запас дронів з тих партій, які Кремль одержав наприкінці 2022 року та на початку 2023 року. Мова йде про 200 одиниць "Шахедів". Окрім цього, Іран поставив Росії поставляв окремі комплектуючі для виготовлення боєприпасів.