В США арестовали двух мужчин, открывших тайный полицейский участок Китая прямо в Нью-Йорке

В США арестовали двух жителей Нью-Йорка, подозреваемых в открытии и эксплуатации подпольного зарубежного полицейского участка в Нижнем Манхэттене в структуре Министерства общественной безопасности Китая.

Как сообщают в Министерстве юстиции США, 61-летний житель Бронкса Лу Цзяньван и 59-летний житель Манхэттена Чен Цзиньпин обвиняются в сговоре с целью действовать в качестве агентов властей КНР, а также в воспрепятствовании правосудию путем уничтожения доказательств их связи с должностным лицом китайского министерства. По первому пункту им грозит до пяти лет тюрьмы, по второму же - до 20 лет тюрьмы.

Отмечается, что обвиняемые работали вместе в рамках деятельности первого китайского зарубежного полицейского участка в США, который подчинялся управлению в городе Фучжоу (столица провинции Фуцзянь).

Деятельность тайного участка, занимавшего этаж здания в китайском квартале Манхэттена, была свернута в октябре 2022 года, после того как ФБР провело там обыск, допросило Лу и Чена и изъяло у них телефоны. Следствие при этом выявило, что сообщения между Лу и Ченом с одной стороны и чиновником МОБ КНР с другой стороны были удалены, в чем подозреваемые позже признались.

Сообщается, что прежде чем помочь открыть секретный полицейский участок в начале 2022 года, Лу имел давние доверительные отношения с правоохранительными органами КНР, включая МОБ. С 2015 года и в связи с работой этого участка мужчине поручали различные действия, в том числе касающиеся репрессивных действий китайских властей на территории США.

Так, еще в 2015 году во время визита лидера КНР Си Цзиньпина в США Лу участвовал в Вашингтоне в акции против представителей религии, запрещенной китайским законодательством, а в 2018 году был привлечен к усилиям по возвращению в КНР вероятного беглеца из КНР: жертва заявляла, что ее неоднократно принуждали вернуться в Китай, в том числе угрозами применения насилия к ней и ее семье в США и КНР.

В 2022 году чиновник МОБ Китая обратился к Лу за помощью в поиске человека, живущего в Калифорнии, "являющегося активистом, выступающим за демократию". В свою очередь, Лу заручился помощью второго сообщника.

"КНР через свой репрессивный аппарат безопасности установила тайное физическое присутствие в Нью-Йорке для наблюдения и запугивания диссидентов и тех, кто критикует ее правительство", — отметил помощник генерального прокурора США Мэтью Олсен из отдела национальной безопасности Министерства юстиции.

По его словам, действия Китая выходят далеко за рамки приемлемого поведения национального государства, и США будут решительно защищать свободы всех живущих в этой стране от угрозы авторитарных репрессий. Как подчеркнул прокурор по Восточному округу Нью-Йорка Бреон Пис, этот случай свидетельствует о вопиющем нарушении китайским правительством суверенитета США.

Отметим также, что в сентябре прошлого года правозащитная организация Safeguard Defenders публиковала отчет с информацией о том, что Китай имеет в более чем 50 странах сеть из подпольных полицейских участков, которых существует более 100.