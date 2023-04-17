У США заарештували двох чоловіків, які відкрили таємну поліцейську дільницю Китаю прямо в Нью-Йорку

У США заарештували двох мешканців Нью-Йорка, підозрюваних у відкритті та експлуатації підпільної закордонної поліцейської дільниці в Нижньому Манхеттені у структурі Міністерства громадської безпеки Китаю.

Як повідомляють у Міністерстві юстиції США, 61-річний житель Бронкса Лу Цзяньван і 59-річний житель Манхеттена Чен Цзіньпін звинувачуються в змові з метою діяти в якості агентів влади КНР, а також у перешкоджанні правосуддю шляхом знищення доказів їхнього зв'язку з чиновником китайського міністерства. За першим пунктом їм загрожує до п'яти років ув'язнення, за другим - до 20 років.

Зазначається, що обвинувачені працювали разом у рамках діяльності першої закордонної китайської поліцейської дільниці в США, яка підпорядковувалася управлінню в місті Фучжоу (столиця провінції Фуцзянь).

Діяльність таємної дільниці, що займала поверх будівлі в китайському кварталі Манхеттена, було згорнуто у жовтні 2022 року, після того, як ФБР провело там обшук, допитало Лу та Чена та вилучило у них телефони. Слідство виявило, що повідомлення між Лу і Ченом з одного боку і чиновником МГБ КНР з іншого боку були видалені, в чому підозрювані пізніше зізналися.

Повідомляється, що перед тим, як допомогти відкрити секретну поліцейську дільницю на початку 2022 року, Лу мав давні довірчі відносини з правоохоронними органами КНР, включаючи МГБ. З 2015 року і у зв'язку з роботою цієї дільниці чоловікові доручали різні дії, зокрема такі, що стосувалися репресивних дій китайської влади на території США.

Так, ще у 2015 році під час візиту лідера КНР Сі Цзіньпіна до США Лу брав участь у Вашингтоні в акції проти представників релігії, забороненої китайським законодавством, а у 2018 році був залучений до дій з повернення до КНР ймовірного втікача з КНР: жертва заявляла, що її неодноразово змушували повернутися до Китаю, зокрема загрозами застосування насильства до неї та її сім'ї у США та КНР.

У 2022 році чиновник МГБ Китаю звернувся до Лу за допомогою у пошуку людини, яка живе в Каліфорнії, і "є активістом, що виступає за демократію". У свою чергу Лу заручився допомогою другого спільника.

"КНР через свій репресивний апарат безпеки встановила таємну фізичну присутність у Нью-Йорку для спостереження та залякування дисидентів і тих, хто критикує її уряд", - зазначив помічник генерального прокурора США Метью Олсен із відділу національної безпеки Міністерства юстиції.

За його словами, дії Китаю виходять далеко за межі прийнятної поведінки національної держави, і США рішуче захищатимуть свободи всіх, хто живе в цій країні, від загрози авторитарних репресій. Як підкреслив прокурор Східного округу Нью-Йорка Бреон Піс, цей випадок свідчить про кричуще порушення китайським урядом суверенітету США.

Зазначимо також, що у вересні минулого року правозахисна організація Safeguard Defenders публікувала звіт з інформацією про те, що Китай має у понад 50 країнах мережу з підпільних поліцейських дільниць, яких існує понад 100.