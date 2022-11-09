В США назначили координатора помощи украинской энергетике

Помощник государственного секретаря США и бывший американский посол в Украине Джеффри Пайетт будет координировать поддержку Киева в энергетической сфере.

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Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

"Помощник госсекретаря Пайетт имеет уникальную квалификацию, чтобы руководить этими усилиями, поскольку он работал послом США в Украине с 2013 по 2016 год, а также возглавлял международную энергетическую политику и программы помощи Департамента", - цитирует пресс-служба пресс- секретаря Госдепартамента Неда Прайса .

Он добавил, что Госдепартамент будет работать с Министерством энергетики, Министерством обороны, Агентством США по международному развитию и Советом национальной безопасности, чтобы оценить запросы правительства Украины. Соответственно, будут определяться ресурсы или оборудование, которые могут соответствовать задаче.

Межведомственная группа будет работать с международными партнерами через механизм G7 для предоставления необходимого оборудования и помощи для ремонта, обслуживания и укрепления украинского энергетического сектора в течение этой зимы.

Спикер подчеркнул, что интенсивность ударов России резко возросла с 10 октября, РФ стремится оставить миллионы украинцев без электроэнергии, воды или тепла в холодные зимние месяцы.

"Правительство Украины будет нуждаться в помощи, чтобы Украина оставалась устойчивой и сильной, несмотря на усилия России отключить отопление и свет этой зимой. Президент Путин потерпел поражение на поле боя, поэтому теперь он ведет войну против гражданской инфраструктуры Украины. Мы должны убедиться, что он также испытает неудачи", - добавил Нед Прайс .

Энергосистему Украины повредили массированные ракетные атаки россиян по объектам критической инфраструктуры с середины октября. Чтобы помочь энергетикам наладить работу энергосистемы, в НЭК "Укрэнерго" призывают потребителей бережно использовать э/э и не включать одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы – с 6:00 до 11:00 и с 17:00 к 23:00.