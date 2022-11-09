У США призначили координатора з допомоги українській енергетиці

Помічник державного секретаря США й колишній американський посол в Україні Джеффрі Пайєтт буде координувати підтримку Києва в енергетичній сфері.

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Про це повідомляє пресслужба Держдепартамента США.

"Помічник держсекретаря Пайєтт має унікальну кваліфікацію, щоб керувати цими зусиллями, оскільки він працював послом США в Україні з 2013 по 2016 рік, а також очолював міжнародну енергетичну політику та програми допомоги Департаменту", – цитує пресслужба речника Держдепартаменту Неда Прайса.

Він додав, що Держдепартамент працюватиме з Міністерством енергетики, Міністерством оборони, Агентством США з міжнародного розвитку та Радою національної безпеки, щоб оцінити запити від уряду України. Відповідно будуть визначатись ресурси чи обладнання, які можуть відповідати завданню.

Міжвідомча група працюватиме з міжнародними партнерами через механізм G7 для надання необхідного обладнання та допомоги для ремонту, обслуговування та зміцнення українського енергетичного сектору протягом цієї зими.

Речник наголосив, що інтенсивність ударів Росії різко зросла з 10 жовтня, РФ прагне залишити мільйони українців без електроенергії, води чи тепла в холодні зимові місяці.

"Уряд України потребуватиме допомоги, щоб Україна залишалася стійкою та сильною, незважаючи на зусилля Росії відключити опалення та світло цієї зими. Президент Путін зазнав поразки на полі бою, тому тепер він веде війну проти цивільної інфраструктури України. Ми повинні переконатися, що він також зазнає невдачі", - додав Нед Прайс.

Енергосистему України пошкодили масовані ракетні атаки росіян по об'єктам критичної інфраструктури з середини жовтня. Щоб допомогти енергетикам налагодити роботу енергосистеми, в НЕК "Укренерго" закликають споживачів ощадливо використовувати е/е та не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.