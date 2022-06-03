В США планируют повысить налоги для тех, кто ведет бизнес в России и Беларуси

В Конгрессе США зарегистрировали законопроект "The Support Ukraine Through Our Tax Code Act" ("Закон о поддержке Украины через Налоговый Кодекс"). Документ предусматривает повышение налогов для всех, кто продолжает вести бизнес в России и Беларуси. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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Законопроект подали конгрессмены из двухпартийного объединения "За страну". Его создали конгрессмены-ветераны, который уже не раз выступали за большую поддержку Украине и предоставление вооружения в больших объемах.

Этим документом авторы хотят прировнять тех, кто работает в РФ и РБ к тем, кто ведет бизнес в Северной Корее, Иране, Сирии и Кубе.

"Война России не может и не должна финансироваться налогами, уплачиваемыми американскими компаниями. Это политика здравого смысла: если компания решает вести бизнес в России – и соответственно уплачивать налоги, финансируя ее военную машину – американский народ не должен платить счета таких компаний", — говорится в совместном заявлении конгрессменов.

Отметим, что Офис Президента Украины попросили отложить аналогичный законопроект №7232, который уже приняли в первом чтении 1 апреля, его готовят ко второму чтению.

Напомним, в первом чтении за эту инициативу проголосовало 309 депутатов. При этом, как сообщил также Железняк, 1 апреля парламент также принял в целом 320 голосами законопроект №7234, касающийся, в частности, снятия любых ограничений для перехода на 2%-ную систему налогов и завозе материала для изготовления бронежилетов и бронированных автомобилей без НДС и пошлин.

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