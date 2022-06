В США планируют повысить налоги для тех, кто ведет бизнес в России и Беларуси

В Конгрессе США зарегистрировали законопроект "The Support Ukraine Through Our Tax Code Act" ("Закон о поддержке Украины через Налоговый Кодекс"). Документ предусматривает повышение налогов для всех, кто продолжает вести бизнес в России и Беларуси. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.