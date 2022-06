У США планують підвищити податки для тих, хто веде бізнес у Росії та Білорусі

У Конгресі США зареєстрували законопроект The Support Ukraine Through Our Tax Code Act (Закон про підтримку України через Податковий Кодекс). Документ передбачає підвищення податків для всіх, хто продовжує вести бізнес у Росії та Білорусі. Про це повідомив нардеп Ярослав Желєзняк.