У США планують підвищити податки для тих, хто веде бізнес у Росії та Білорусі

У Конгресі США зареєстрували законопроект The Support Ukraine Through Our Tax Code Act (Закон про підтримку України через Податковий Кодекс). Документ передбачає підвищення податків для всіх, хто продовжує вести бізнес у Росії та Білорусі. Про це повідомив нардеп Ярослав Желєзняк.

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Законопроект подали конгресмени із двопартійного об'єднання "За країну". Його створили конгресмени-ветерани, які вже неодноразово виступали за велику підтримку Україні та надання озброєння у великих обсягах.

Цим документом автори хочуть прирівняти тих, хто працює в РФ та РБ до тих, хто веде бізнес у Північній Кореї, Ірані, Сирії та Кубі.

"Війна Росії не може і не повинна фінансуватися податками, що сплачуються американськими компаніями. Це політика здорового глузду: якщо компанія вирішує вести бізнес у Росії - і відповідно сплачувати податки, фінансуючи її військову машину - американський народ не повинен сплачувати рахунки таких компаній", - говориться у спільній заяві конгресменів.

Зазначимо, що Офіс Президента України попросив відкласти аналогічний законопроект №7232, який уже ухвалили у першому читанні 1 квітня, його готують до другого читання.

Нагадаємо, у першому читанні за цю ініціативу проголосувало 309 депутатів При цьому, як повідомив Желєзняк, 1 квітня парламент також ухвалив загалом 320 голосами законопроект №7234, який стосується, зокрема, зняття будь-яких обмежень для переходу на 2%-ву систему податків та завезення матеріалу для виготовлення бронежилетів та броньованих автомобілів без ПДВ та мит.

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