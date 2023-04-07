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В Украине запускают стратегический проект по возвращению военных к гражданской жизни
Кабинет министров согласовал проект указа президента Украины о внедрении Стратегии формирования системы перехода от военной службы к гражданской жизни. Она предусмотрена на период до 2032 года. Об этом сообщает Правительственный портал.
Система включает психологическую и правовую помощь, социальную, профессиональную, культурную адаптацию военных, ветеранов войны, членов их семей, членов семей погибших защитников и защитниц Украины, а также предоставление инструментов для общественной и экономической реинтеграции этих людей.
Стратегия формирования системы предусматривает, в частности:
- обновление законодательства Украины касатально внедрения системы;
- разработку перечней услуг в системе и порядков их предоставления;
- формирование системы мониторинга и оценки качества этих услуг;
- внедрение технологий накопления и обработки информации в системе перехода и обеспечение взаимодействия электронных реестров;
- повышение уровня заинтересованности территориальных общин по использованию потенциала участников системы перехода.
Ожидается, что президент Украины своим указом введет в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины касательно Стратегии и утвердит его.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, ранее стало известно о разработке концепции возвращения военных в гражданскую жизнь. Предполагалось, что ее ключевыми направлениями станут обеспечение экономической свободы, обеспечение жильем, соцпомощь и адаптация, образовательные и медицинские услуги.