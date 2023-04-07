В Украине запускают стратегический проект по возвращению военных к гражданской жизни

Кабинет министров согласовал проект указа президента Украины о внедрении Стратегии формирования системы перехода от военной службы к гражданской жизни. Она предусмотрена на период до 2032 года. Об этом сообщает Правительственный портал.

Система включает психологическую и правовую помощь, социальную, профессиональную, культурную адаптацию военных, ветеранов войны, членов их семей, членов семей погибших защитников и защитниц Украины, а также предоставление инструментов для общественной и экономической реинтеграции этих людей.

Стратегия формирования системы предусматривает, в частности:

обновление законодательства Украины касатально внедрения системы;

разработку перечней услуг в системе и порядков их предоставления;

формирование системы мониторинга и оценки качества этих услуг;

внедрение технологий накопления и обработки информации в системе перехода и обеспечение взаимодействия электронных реестров;

повышение уровня заинтересованности территориальных общин по использованию потенциала участников системы перехода.

Ожидается, что президент Украины своим указом введет в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины касательно Стратегии и утвердит его.

Напомним, ранее стало известно о разработке концепции возвращения военных в гражданскую жизнь. Предполагалось, что ее ключевыми направлениями станут обеспечение экономической свободы, обеспечение жильем, соцпомощь и адаптация, образовательные и медицинские услуги.