В Україні запускають стратегічний проєкт із повернення військових до цивільного життя

Кабінет міністрів погодив проєкт указу президента України щодо впровадження Стратегії формування системи переходу від військової служби до цивільного життя. Вона передбачена на період до 2032 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що система включатиме психологічну та правову допомогу, соціальну, професійну, культурну адаптацію військових, ветеранів війни, членів їхніх сімей, членів родин полеглих захисників і захисниць України, а також надання інструментів для суспільної та економічної реінтеграції цих осіб.

Стратегія формування системи передбачає, зокрема:

оновлення законодавства України для впровадження системи;

розробку переліків послуг у системі та порядків їх надання;

формування системи моніторингу та оцінки якості надання цих послуг;

впровадження технологій накопичення та обробки інформації у системі переходу та забезпечення взаємодії електронних реєстрів;

підвищення рівня заінтересованості територіальних громад щодо використання потенціалу учасників системи переходу.

Очікується, що президент України своїм указом введе в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України щодо Стратегії та затвердить її.

Нагадаємо, раніше стало відомо про розробку концепції повернення військових до цивільного життя. Передбачалося, що її ключовими напрямами стануть забезпечення економічної свободи, забезпечення житлом, соцдопомога й адаптація, освітні та медичні послуги.