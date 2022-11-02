В Украине зарегистрировали Древлеправославную церковь, решившую отделиться от российских старообрядцев

В Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований 2 ноября была зарегистрирована Древлеправославная церковь Украины, которая до этого называла себя Архиепископией Киевской и всей Украины Русской православной старообрядческой церкви. Об этом сообщает Государственная служба по этнополитике и свободе совести.

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"Древлеправославная церковь Украины восстановила свое историческое название и юридически зарегистрировала самостоятельный религиозный центр. Соответствующее название на английском – Ancient Orthodox Church of Ukraine. ДЦУ прошла через многочисленные запреты со стороны московской/российской и впоследствии советской власти. Однако опыт этого религиозного сообщества в очередной раз показал, что никакие запреты не уничтожат искреннюю веру", - говорится в сообщении.

Как формулируют в ГССС, церковь "юридически оформила важный шаг к автокефалии – выход из подчинения Московской митрополии РПСЦ" и, "соответственно, не является ее составляющей и не подчиняется" ей.

"Верующие Древлеправославной церкви Украины - древлеправославные христиане. Термин "старообрядцы" не был самоназванием - его дали извне. Верующие Украины возвращаются к собственному названию - древлеправославные христиане. Приемлемым также является термин "староверы", - отмечают в ведомстве.

Духовный центр Древлеправославной церкви находится в селе Белая Криница Черновицкой области, которое до 1940 года находилось в составе Румынии, в которой, в свою очередь, в настоящее время существует отдельная Православная старообрядческая церковь в Румынии (также известная как Белокриницкая митрополия) с центром в городе Брэила. Последняя находится в евхаристическом общении только с РПСЦ.

Как указывают в ДССС, Белокриницкая митрополия древлеправославных христиан, кроме Румынии, имеет в своем каноническом подчинении приходы на территории США, Канады, Италии, Австралии, Германии, Грузии, Латвии и других стран Европы.

Отметим, что 3 апреля Архиепископия Киевская и всея Украины опубликовала обращение к предстоятелям обеих церквей - русской и румынской, в которой содержится призыв рассмотреть вопрос предоставления ей автокефалии (статуса самостоятельной церкви). В частности, она призвала предстоятеля РПСЦ Корнилия решить этот вопрос как можно скорее вне созыва собора этой церкви, опасаясь возможного скорого законодательного запрета в Украине как религиозной организации с центром в стране-агрессоре.

"Это важный исторический документ на пути поиска свободы, правды и христианской любви. Он является ярким свидетельством отваги отказаться от навязанных идентичностей и преодолеть насилие в духовной сфере", - оценивают это обращение в ДССС.

В свою очередь оба руководителя старообрядческих церквей тогда заявили, что не видят необходимости срочно решить вопрос об автокефалии украинской архиепископии, и это возможно только путем созыва их общего собора уже в мирное время. В то же время фактически широкие полномочия, предоставленные украинской архиепископии со стороны РПСЦ, и без того позволяют "создание новых церковно-канонических областей согласно государственным границам".