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Политика
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В ВСУ прокомментировали проверку боевой готовности армии Беларуси: полностью владеем информацией

Сергей Наев. Фото: Командование Объединенных Сил ВСУ
Сергей Наев. Фото: Командование Объединенных Сил ВСУ

Силы обороны Украины следят за перемещением военной техники в Беларуси и находятся в постоянной боевой готовности.

Об этом заявил командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Наша разведка проводит мониторинг ситуации, связанной с проверкой боевой готовности Вооруженных сил Республики Беларусь. Мы полностью владеем информацией о перемещении вооружения и военной техники в рамках указанной проверки", - отметил он.

Наев добавил, что Силы обороны и безопасности находятся в постоянной боевой готовности в северной операционной зоне и всегда готовы реагировать на любые угрозы.

Напомним, 3 апреля по поручению самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко начата проверка боевой готовности белорусских вооруженных сил, руководство возложено на госсекретариат Совбеза.

Автор:
Нина Комащенко