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У ЗСУ прокоментували перевірку бойової готовності армії Білорусі: повністю володіємо інформацією
Сили оборони України слідкують за переміщенням військової техніки у Білорусі та перебувають у постійній бойовій готовності.
Про це заявив командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.
"Наша розвідка здійснює моніторинг ситуації, яка пов'язана з перевіркою бойової готовності Збройних сил Республіки Білорусь. Ми повністю володіємо інформацією щодо переміщення озброєння і військової техніки у рамках зазначеної перевірки", - зазначив він.
Наєв додав, що Сили оборони та безпеки знаходяться у постійній бойовій готовності у північній операційній зоні та завжди готові реагувати на будь-які загрози.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, 3 квітня за дорученням самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка розпочато перевірку бойової готовності білоруських збройних сил, керівництво покладено на держсекретаріат ради безпеки.