У ЗСУ прокоментували перевірку бойової готовності армії Білорусі: повністю володіємо інформацією

Сили оборони України слідкують за переміщенням військової техніки у Білорусі та перебувають у постійній бойовій готовності.

Про це заявив командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Наша розвідка здійснює моніторинг ситуації, яка пов'язана з перевіркою бойової готовності Збройних сил Республіки Білорусь. Ми повністю володіємо інформацією щодо переміщення озброєння і військової техніки у рамках зазначеної перевірки", - зазначив він.

Наєв додав, що Сили оборони та безпеки знаходяться у постійній бойовій готовності у північній операційній зоні та завжди готові реагувати на будь-які загрози.

Нагадаємо, 3 квітня за дорученням самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка розпочато перевірку бойової готовності білоруських збройних сил, керівництво покладено на держсекретаріат ради безпеки.