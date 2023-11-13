В Харькове дали пожизненный срок мужчине, который навел ракеты на здание ОГА: что еще он сделал

Коллегия судей Киевского районного суда Харькова признала виновным по четырем статьям Уголовного кодекса 38-летнего мужчину, обвинявшегося в наведении ракетного удара по Харьковской обладминистрации и другим зданиям. Ему назначено пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщает областная прокуратура, мужчина с февраля по апрель 2022 года собирал информацию о Вооруженных силах Украины и инфраструктуре в Харькове путем личного наблюдения, опроса местных жителей и фиксации данных.

Подсудимый Денис Паникаров. Фото: Суспільне

Харьковчанин передавал разведданные через запрещенную в Украине соцсеть двум женщинам, которые, согласно материалам дела, работают на российские спецслужбы. Одна из них сейчас проживает в Москве.

В 2014 году она находилась на оккупированной территории в Донецкой области, где проходила службу в рядах "ДНР" как медсестра. Другая кураторша проживает в Санкт-Петербурге и является главой пророссийской организации "Спасем Донбасс".

Установлено, что 28 февраля 2022 года мужчина направил кураторше в Москве координаты здания Харьковской ОГА, предоставил данные для нанесения ударов по головному офису фирмы ХАДО, также ряд адресов в городе, которые в дальнейшем были обстреляны российской армией.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Также харьковчанин публиковал в соцсетях сообщения, в которых отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины и одобрял действия военных государства-агрессора. Так, он распространил публикацию с утверждениями о том, что "в городе Мерефа американскими учеными проводятся испытания опасных биологических препаратов на пациентах".

Кроме того, в ходе обыска в доме фигуранта правоохранители обнаружили компьютерную технику, с помощью которой он осуществлял свою подрывную деятельность, а также карабин модели "Форт-202", патроны к пистолету, корпус гранаты, которые он незаконно приобрел и хранил у себя дома.

Ему в итоге вменили часть 2 статьи 111 (госизмена), часть 2 статьи 436-2 (оправдание или отрицание вооруженной агрессии РФ, глорификация ее участников), часть 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчаткой), часть 1 статьи 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия или фальсификация боеприпасов).

"В ходе следствия у харьковчанина постоянно менялись версии, однако свою вину так и не признал. Он отметил, что ничего не знает и никакой информации в РФ он не передавал", - отмечают при этом в прокуратуре.

Как указывает "Суспільне", фигуранта зовут Денис Паникаров, и судебное решение по нему стало первым приговором с пожизненным заключением для наводчиков в Харьковской области. Сам он заявил на суде, что не знает, почему его судят и он "просто хочет" пойти на обмен в Россию, где имеет родственников и друзей. При этом супруга подсудимого также заявила журналистам, что считает, что ее муж информацию представителям российских спецслужб не передавал.

Напомним, что здание Харьковской ОГА было частично разрушено в результате атаки двумя крылатыми ракетами 1 марта 2022 года. Сообщалось о гибели не менее 29 человек, хотя в день приговора глава области Олег Синегубов заявил, что следствием этого удара стала гибель 44 человек.