Предательница, которая "наводила" российские ракеты на оборонные предприятия Кировоградщины, получила пожизненное заключение

По материалам Службы безопасности реальный срок заключения получила еще одна агентка ФСБ, которая "сливала" в РФ локации военной и критической инфраструктуры в Кировоградской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленница предоставляла российским оккупантам координаты объектов для осуществления ракетных ударов по территории Кировоградской области.

Среди основных целей врага были предприятия Укроборонпрома и нефтеперерабатывающей отрасли.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу в марте этого года "на горячем" во время фотографирования одного из местных заводов.

"По данным следствия, осуждена жительница Александрийского района, которую ФСБ дистанционно завербовала после начала полномасштабного вторжения РФ. Для сбора разведданных фигурантка объезжала территорию области и скрыто фиксировала локации украинских объектов с привязкой к местности", - отметили в СБУ. .

Получившуюся информацию женщина пересылала в виде текстовых сообщений через мессенджер своему "связному". Им оказался ее знакомый – боевик оккупационных группировок РФ, воюющий на восточном фронте.

Далее он "отчитывался" своему российскому куратору из ФСБ.

Во время обысков у задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с российскими оккупантами.

На основании собранных СБУ доказательств суд признал злоумышленницу виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

По материалам украинской спецслужбы суд назначил предательницу высшую меру наказания – пожизненное лишение свободы.

Ранее Служба безопасности собрала доказательную базу еще одного российского агента, который собирал разведданные о местоположениях Сил обороны и объектов критической инфраструктуры в восточных и западных регионах Украины. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.