В Харкові дали довічний термін чоловіку, що навів ракети на будівлю ОДА: що ще накоїв

Колегія суддів Київського районного суду Харкова визнала винним за чотирма статтями Кримінального кодексу 38-річного чоловіка, обвинуваченого в наведенні ракетного удару по Харківській обладміністрації та інших будівлях. Йому призначено довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляє обласна прокуратура, чоловік з лютого по квітень 2022 року збирав інформацію про Збройні сили України та інфраструктуру в Харкові шляхом особистого спостереження, опитування місцевих жителів та фіксації даних.

Підсудний Денис Панікаров. Фото: Суспільне

Харківʼянин передавав розвіддані через заборонену в Україні соцмережу двом жінкам, які, за матеріалами справи, працюють на російські спецслужби. Одна з них нині проживає у Москві.

У 2014 році вона перебувала на окупованій території в Донецькій області, де проходила службу у лавах "ДНР" як медсестра. Інша кураторка мешкає у Санкт-Петербурзі та є очільницею проросійської організації "Спасём Донбасс" ("Врятуємо Донбас").

Встановлено, що 28 лютого 2022 року чоловік надіслав кураторці у Москві координати будівлі Харківської ОДА, надав дані для завдання ударів по головному офісу фірми ХАДО, також ще низку адрес у місті, які в подальшому були обстріляні російською армією.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Також харківʼянин публікував у соцмережах дописи, у яких заперечував збройну агресію РФ проти України та схвалював дії військових держави-агресора. Так, він поширив публікацію з твердженнями про те, що "у місті Мерефа американськими вченими проводяться випробування небезпечних біологічних препаратів на пацієнтах".

Крім того, під час обшуку в помешканні фігуранта правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, за допомогою якої він здійснював свою підривну діяльність, а також карабін моделі "Форт-202", набої до пістолета, корпус гранати, які він незаконно придбав та зберігав у себе вдома.

Йому зрештою інкримінували частину 2 статті 111 (держзрада), частину 2 статті 436-2 (виправдовування чи заперечення збройної агресії РФ, глорифікація її учасників), частину 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибухівкою), частину 1 статті 263-1 (незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація боєприпасів).

"Під час слідства у харківʼянина постійно змінювалися версії, проте свою вину так і не визнав. Він зазначив, що нічого не знає та жодної інформації в РФ він не передавав", - зазначають при цьому в прокуратурі.

Як вказує "Суспільне", фігуранта звуть Денис Панікаров, і судове рішення щодо нього стало першим вироком з довічним ув'язненням для навідників на Харківщині. Сам він заявив на суді, що не знає чому його судять і він "просто хоче" піти на обмін до Росії, де має родичів та друзів. При цьому дружина підсудного також заявила журналістам, що вважає, що її чоловік інформацію представникам російських спецслужб не передавав.

Нагадаємо, що будівля Харківської ОДА була частково зруйнувана внаслідок атаки двома крилатими ракетами 1 березня 2022 року. Повідомлялося про загибель щонайменше 29 людей, хоча у день вироку очільник області Олег Синєгубов заявив, що наслідком цього удару стала загибедь 44 людей.