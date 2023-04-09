В Запорожской области оккупанты начали заменять местных коллаборантов россиянами

В течение последних двух недель было уничтожено более 15 расположений россиян на оккупированных территориях Запорожской области, что усилило панические настроения среди захватчиков.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Ивана Федорова.

Он отметил, что в течение двух последних недель участились взрывы на вражеских военных базах и усилились расправы над предателями.

Так, за последнее время было уничтожено более 15 мест базирования оккупантов.

"Из них 7 уничтожены в Мелитополе, причем дважды что-то случалось на аэродроме и трижды на локомотивном ДЕПО. Другие - в Федоровке, Веселом, близ Токмака, Верхнего Токмака, Мирного, Молочанска", - уточнил Федоров.

Он отметил, что интересно то, что после взрывов в ДЭПО, коллаборанты начали выходить на связь с силовыми структурами Украины и рассказывать, кто непосредственно управляет тепловозами, кто - электровозами.

Федоров также напомнил, что под пристальным колпаком Службы безопасности Украины остаются предатели с временно оккупированных территорий. Только за неделю 9 коллаборантов из Мелитополя, Кирилловки, Нововасиловки и Веселого получили подозрения от СБУ.

Кроме того, 4-х гауляйтеров из Акимовки, Кирилловки, Приазовского и Константиновки оккупанты заменили другими.

"Сразу после взрыва авто с гуляйтером Акимовки через 4 часа оккупанты представили уже нового из России. Россияне сейчас заменяют изменников на "в доску своих", - отметил мэр Мелитополя.

Как следствие, констатирует Федоров, оккупанты в панике и все чаще обсуждают подготовку к бегству.

"Оккупантам и коллаборантам не место на украинской земле. Так что каждый получит "по заслугам" либо от Украины, либо от "своих"", - подытожил мэр Мелитополя.

Отметим, в Мелитополе подорвали технику, которую россияне завозили несколько дней. Вечером 6 апреля и 5 апреля на севере оккупированного россиянами Мелитополя прогремели несколько взрывов.