ВАКС освободил закарпатского депутата от ответственности за сокрытие бизнеса в Венгрии

Высший антикоррупционный суд освободил от уголовной ответственности депутата Закарпатского областного совета от КМКС Партии венгров Украины Чабу Пейтера в связи с действенным раскаянием.

Как передает "Слово и дело", такое решение суд принял 14 августа, причем об освобождении подозреваемого от ответственности ходатайствовал сам прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Таким образом, дело против Пейтера закрыли.

Напомним, что в январе Национальное антикоррупционное бюро объявило депутата в розыск в рамках дела по части 1 статьи 366-2 (внесение чиновником заведомо недостоверных сведений в ежегодную декларацию об имуществе и доходах).

Бюро установило, что Пейтер не внес в декларацию сведения о двух компаниях, зарегистрированных им в Будапеште (Венгрия), суммарный уставный капитал которых составляет 93 миллиона венгерских форинтов (по состоянию на конец 2020 года по курсу Национального банка Украины это составило около 8,9 миллиона гривен).

Сам депутат, накануне полномасштабного российского вторжения, 21 февраля 2022 года, уехавший из Украины, заявлял, что не скрывается и планирует вернуться домой после 26 января, однако о таком возвращении до сих пор публично не сообщалось. Также Пейтер заявлял, что не имеет венгерского гражданства, а имеет исключительно украинское. Он также прокомментировал обвинения со стороны НАБУ.

"Это проектная фирма, в которой я был владельцем, но тогда, когда ее нужно было декларировать, я уже не был ее владельцем. Это дело имеет исключительно политическую подоплеку... Я являюсь предпринимателем более 30 лет. В моей декларации перечислено несколько страниц имущества. В том числе и венгерского. Сейчас моя фирма в Украине дает зарплату более 600 работникам", - говорил депутат.