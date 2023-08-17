ВАКС звільнив закарпатського депутата від відповідальності за приховування бізнесу в Угорщині

Вищий антикорупційний суд звільнив від кримінальної відповідальності депутата Закарпатської обласної ради від КМКС Партії угорців України Чабу Пейтера у зв'язку з дійовим каяттям.

Як передає "Слово і діло", таке рішення суд ухвалив 14 серпня, причому про звільнення підозрюваного від відповідальності клопотав сам прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Таким чином, справу проти Пейтера закрили.

Нагадаємо, що в січні Національне антикорупційне бюро оголосило депутата в розшук в рамках справи за частиною 1 статті 366-2 (внесення чиновником завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації по майно та доходи).

Бюро встановило, що Пейтер не вніс до декларації відомості про дві компанії, зареєстровані ним у Будапешті (Угорщина), сумарний статутний капітал яких становить 93 мільйонів угорських форинтів (станом на кінець 2020 року за курсом Національного банку України це становио близько 8,9 мільйона гривень).

Сам депутат, який напередодні повномасштабного російського вторгнення, 21 лютого 2022 року, виїхав з України, заявляв, що не ховається і планує повернутися додому після 26 січня, але про таке повернення досі публічно не повідомлялося. Також Пейтер заявив, що не має угорського громадянства, а має виключно українське. Він також прокоментував звинувачення з боку НАБУ.

"Це проєктна фірма, у якій я був власником, але тоді, коли її потрібно було декларувати, я вже не був її власником. Ця справа має виключно політичне підґрунтя... Я підприємець більше ніж 30 років. В моїй декларації є перераховані кілька сторінок статків. В тому числі і угорські. Зараз моя фірма в Україні надає зарплату більш ніж 600 працівникам", - казав депутат.