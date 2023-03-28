Верховный суд не изменил оправдательный приговор эксминистру инфраструктуры Омельяну

Верховный Суд подтвердил оправдательный приговор Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в отношении бывшего министра инфраструктуры Владимира Омельяна по делу о причинении ущерба государству в сумме 30,4 млн. грн.

Верховный Суд оставил оправдательный приговор эксминистру инфраструктуры Владимиру Емельяну по делу о недополучении средств госбюджетом.

Об этом Емельян сообщил в Facebook и отметил, что решение окончательно и пересмотру уже не подлежит.

"Решение конечно, пересмотру не подлежит, я полностью оправдан обеими инстанциями ВАКС и Верховным Судом. Надеюсь, у НАБУ хватит мужества публично извиниться, а внутренняя проверка и, вскоре, внешний независимый аудит выяснят, на выполнение чьих преступных указаний детектив против меня", - отметил бывший министр инфраструктуры.

Омельян выразил надежду, что такое решение суда начинает очень важную судебную практику, а именно – что за реформы судить нельзя.

ВАКС оправдал Омельяна по делу о недополучении средств госбюджетом еще 18 октября 2021 года.

Как сообщалось, НАБУ и САП подозревали Омельяна в совершении незаконных действий, в результате которых госбюджет недополучил 30,5 млн грн. Омельян в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. Один из этих сборов - административный, является доходной частью государственного бюджета, поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада.

Действия экс-чиновника были квалифицированы по ч. 2 ст. 211 (издание должностным лицом нормативно-правового акта, что уменьшает поступление бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Омельян был министром инфраструктуры в правительстве Владимира Гройсмана с апреля 2016-го по август 2019 года.