Верховний суд не змінив виправдувальний вирок ексміністру інфраструктури Омеляну

Верховний Суд підтвердив виправдувальний вирок Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна у справі про завдання шкоди державі у сумі 30,4 млн грн.

Верховний Суд залишив без змін виправдувальний вирок ексміністру інфраструктури Володимиру Омеляну у справі про недоотримання коштів держбюджетом.

Про це Омелян повідомив у Facebook і зазначив, що рішення є остаточним і перегляду вже не підлягає.

"Рішення кінцеве, перегляду не підлягає, я повністю виправданий обома інстанціями ВАКС і Верховним Судом. Сподіваюся, в НАБУ вистачить мужності публічно вибачитися, а внутрішня перевірка і, незабаром, зовнішній незалежний аудит з’ясують, на виконання чиїх злочинних вказівок детектив займався фабрикацією справи проти мене", - зазначив колишній міністр інфраструктури.

Омелян висловив сподівання, що таке рішення суду започатковує дуже важливу судову практику, а саме - що за реформи судити не можна.

ВАКС виправдав Омеляна у справі про недоотримання коштів держбюджетом ще 18 жовтня 2021.

Як повідомлялося, НАБУ і САП підозрювали Омеляна у вчиненні незаконних дій, унаслідок яких держбюджет недоотримав 30,5 млн грн. Омелян у грудні 2017 року видав наказ про зменшення всіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Один із цих зборів - адміністративний, є дохідною частиною державного бюджету, тому змінити його розмір могла тільки Верховна Рада.

Дії експосадовця було кваліфіковано за ч. 2 ст. 211 (видання службовою особою нормативно-правового акта, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Омелян був міністром інфраструктури в уряді Володимира Гройсмана з квітня 2016-го по серпень 2019 року.