Вездеходы, дроны и прочее. Германия передала Украине новый пакет помощи

Германия передала Украине новый пакет военной поддержки, в который вошли восемь гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206) и другая помощь. Об этом говорится на сайте германского правительства.

Отмечается, что кроме вездеходов было предоставлено:

2 000 боеприпасов к зенитным самоходным установкам Gepard;

14 разведывательных дронов Vector;

три антидроновые системы;

16 машин для пограничников;

два грузовика 8×6 HX81 и два прицепа;

11 000 сухпайков.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Украина должна получить больше боевых машин пехоты Marder. Федеральное министерство обороны Германии поручило оружейной группе Rheinmetall подготовить к транспортировке более 20 единиц этой техники. Подробнее об этом читайте здесь.