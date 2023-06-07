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Вездеходы, дроны и прочее. Германия передала Украине новый пакет помощи

Bandvagn 206 (Bv206), вездеход
Вездеход Bandvagn 206 (Bv206). Фото: Alina Zienowicz / Wikipedia

Германия передала Украине новый пакет военной поддержки, в который вошли восемь гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206) и другая помощь. Об этом говорится на сайте германского правительства.

Отмечается, что кроме вездеходов было предоставлено:

  • 2 000 боеприпасов к зенитным самоходным установкам Gepard;
  • 14 разведывательных дронов Vector;
  • три антидроновые системы;
  • 16 машин для пограничников;
  • два грузовика 8×6 HX81 и два прицепа;
  • 11 000 сухпайков.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Украина должна получить больше боевых машин пехоты Marder. Федеральное министерство обороны Германии поручило оружейной группе Rheinmetall подготовить к транспортировке более 20 единиц этой техники. Подробнее об этом читайте здесь.

Автор:
Артем Ющенко