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Вездеходы, дроны и прочее. Германия передала Украине новый пакет помощи
Германия передала Украине новый пакет военной поддержки, в который вошли восемь гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206) и другая помощь. Об этом говорится на сайте германского правительства.
Отмечается, что кроме вездеходов было предоставлено:
- 2 000 боеприпасов к зенитным самоходным установкам Gepard;
- 14 разведывательных дронов Vector;
- три антидроновые системы;
- 16 машин для пограничников;
- два грузовика 8×6 HX81 и два прицепа;
- 11 000 сухпайков.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Украина должна получить больше боевых машин пехоты Marder. Федеральное министерство обороны Германии поручило оружейной группе Rheinmetall подготовить к транспортировке более 20 единиц этой техники. Подробнее об этом читайте здесь.