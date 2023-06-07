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Всюдиходи, дрони та інше. Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

Bandvagn 206 (Bv206), всюдихід
Всюдихід Bandvagn 206 (Bv206). Фото: Alina Zienowicz / Wikipedia

Німеччина передала Україні новий пакет військової підтримки, до якого ввійшли вісім гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206) та інша допомога. Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Зазначається, що крім всюдиходів було надано:

  • 2 000 боєприпасів до зенітних самохідних установок Gepard;
  • 14 розвідувальних дронів Vector;
  • три антидронові системи;
  • 16 машин для прикордонників;
  • дві вантажівки 8×6 HX81 та два причепи;
  • 11 000 сухпайків.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Україна має отримати більше бойових машин піхоти Marder. Федеральне міністерство оборони Німечинни доручило збройовій групі Rheinmetall підготувати до транспортування понад 20 одиниць цієї техніки. Детальніше про це читайте тут.

Автор:
Артем Ющенко