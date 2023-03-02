ВМС Великобритании конфисковали контрабандное иранское оружие

Королевский военно-морской флот в феврале задержал в международных водах Оманского залива судно с контрабандой иранского оружия.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщает британское агентство Reuters.

Судно, двигавшееся ночью на большой скорости, засекли к югу от Ирана американский БПЛА и британский вертолет. После "приветствия" от Королевского флота судно попыталось вернуться в территориальные воды Ирана. Но группа морских пехотинцев не дала этого сделать.

На борту подозрительного судна были обнаружены иранские противотанковые управляемые ракеты и компоненты баллистических ракет средней дальности. Соединенное Королевство уже проинформировало ООН об изъятии контрабанды.

"Этот захват HMS Lancaster и постоянное присутствие Королевского флота в регионе Персидского залива подтверждают нашу приверженность соблюдению международного права и борьбе с деятельностью, которая угрожает миру и безопасности во всем мире", - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Напомним, в июле прошлого года ВМС Британии уже заявляли об изъятии контрабандного иранского оружия. В частности, ракет класса "земля-воздух" и двигателей для крылатых ракет. В заявлении не указывалось, куда должны были доставить ракеты, но говорилось, что крылатая ракета типа 351 с радиусом действия 1000 км часто используется йеменской группировкой хуситов для ударов по Саудовской Аравии и ОАЭ.