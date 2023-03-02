- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
ВМС Великобритании конфисковали контрабандное иранское оружие
Королевский военно-морской флот в феврале задержал в международных водах Оманского залива судно с контрабандой иранского оружия.
Об этом сообщает британское агентство Reuters.
Судно, двигавшееся ночью на большой скорости, засекли к югу от Ирана американский БПЛА и британский вертолет. После "приветствия" от Королевского флота судно попыталось вернуться в территориальные воды Ирана. Но группа морских пехотинцев не дала этого сделать.
На борту подозрительного судна были обнаружены иранские противотанковые управляемые ракеты и компоненты баллистических ракет средней дальности. Соединенное Королевство уже проинформировало ООН об изъятии контрабанды.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Этот захват HMS Lancaster и постоянное присутствие Королевского флота в регионе Персидского залива подтверждают нашу приверженность соблюдению международного права и борьбе с деятельностью, которая угрожает миру и безопасности во всем мире", - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Напомним, в июле прошлого года ВМС Британии уже заявляли об изъятии контрабандного иранского оружия. В частности, ракет класса "земля-воздух" и двигателей для крылатых ракет. В заявлении не указывалось, куда должны были доставить ракеты, но говорилось, что крылатая ракета типа 351 с радиусом действия 1000 км часто используется йеменской группировкой хуситов для ударов по Саудовской Аравии и ОАЭ.