ВМС Великої Британії конфіскували контрабандну іранську зброю

Королівський військово-морський флот у лютому затримав у міжнародних водах Оманської затоки судно з контрабандою іранської зброї.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це повідомляє британське агентство Reuters.

Судно, що рухалося уночі на великій швидкості, засікли на південь від Ірану американський БПЛА та британський вертоліт. Після "вітання" від Королівського флоту судно спробувало повернутися до територіальних вод Ірану. Але група морських піхотинців не дала цього зробити.

На борту підозрілого судна виявили іранські протитанкові керовані ракети та компоненти балістичних ракет середньої дальності. Сполучене Королівство уже поінформувало ООН про вилучення контрабанди.

"Це захоплення HMS Lancaster та постійна присутність Королівського флоту в регіоні Перської затоки підтверджують нашу відданість дотриманню міжнародного права та боротьби з діяльністю, яка загрожує миру та безпеці у всьому світі", - заявив міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес.

Нагадаємо, у липні минулого року ВМС Британії уже заявляли про вилучення контрабандної іранської зброї. Зокрема, ракет класу "земля-повітря" та двигунів для крилатих ракет. У заяві не вказувалося, куди мали доставити ракети, але йшлося, що крилата ракета типу 351 із радіусом дії 1000 км часто використовується єменським угрупованням хуситів для ударів по Саудівській Аравії та ОАЕ.