Іран розробив крилату ракету великої дальності і погрожує вбити Трампа

В Ірані заявили про розробку крилатої ракети з дальністю польоту 1650 км і обіцяють помститися США за вбивство високопоставленого іранського командувача Касема Сулеймані.

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Про це пише Reuters.

Як пише видання, це може викликати занепокоєння Заходу після використання Росією іранських безпілотників у війні проти України.

"Нашу крилату ракету з дальністю 1650 км додано до ракетного арсеналу Ісламської Республіки Іран", – сказав глава аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської армії Аміралі Хаджізаде.

Крім того, державне телебачення Ірану нібито показало перші кадри, що демонструють нову крилату ракету Paveh.

Окремо Аміралі Хаджізаде говорив про часто повторювані погрози Ірану помститися США за вбивство високопоставленого іранського командувача Касема Сулеймані. Він був убитий під час удару безпілотника США в 2020 році в Багдаді.

"З Божою волею, ми хочемо вбити Трампа (колишній президент США Дональд Трамп, - Delo.ua), Помпео (колишній держсекретар США Майк Помпео, - Delo.ua) і військових командирів, які віддали наказ вбити Сулеймані. Всі вони повинні бути вбиті", - сказав Хаджизаде.

Reuters також нагадав, що Іран розширив свою ракетну програму, зокрема свої балістичні ракети, всупереч спротиву з боку США і занепокоєння з боку європейських країн. Тегеран стверджує, що програма є суто оборонною та має характер стримування.

Поки що невідомо, чи здатна нова ракета крім того, щоб летіти на 1650 км, влучати в ціль.

Зазначимо, Іран підтримує РФ у війни проти України і поставляє їй дрони Shahed, якими країна-агресорка атакує Україну.

Через це відносини України та Ірану досить напружені. Восени МЗС України позбавило акредитації іранського посла. А СБУ відкрила кримінальне провадження щодо постачання іранської зброї в РФ

Як повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, наразі Росія вже отримала від Ірану пробну партію снарядів і планує завезти ще близько 20 000 боєприпасів.