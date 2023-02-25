Иран разработал крылатую ракету большой дальности и угрожает убить Трампа

В Иране заявили о разработке крылатой ракеты с дальностью полета 1650 км и обещают отомстить США за убийство высокопоставленного иранского командующего Касема Сулеймани.

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Об этом пишет Reuters .

Как пишет издание, это может вызвать беспокойство Запада после использования Россией иранских беспилотников в войне против Украины.

"Наша крылатая ракета с дальностью 1650 км добавлена в ракетный арсенал Исламской Республики Иран", – сказал глава аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской армии Амирали Хаджизаде.

Кроме того, государственное телевидение Ирана якобы показало первые кадры, демонстрирующие новую крылатую ракету Paveh.

Амирали Хаджизаде говорил о часто повторяющихся угрозах Ирана отомстить США за убийство высокопоставленного иранского командующего Касема Сулеймани. Он был убит при ударе беспилотника США в 2020 году в Багдаде.

"С Божьей волей, мы хотим убить Трампа (бывший президент США Дональд Трамп, - Delo.ua), Помпео (бывший госсекретарь США Майк Помпео, - Delo.ua) и военных командиров, отдавших приказ убить Сулеймани. Все они должны быть убиты. ", – сказал Хаджизаде.

Reuters также напомнил, что Иран расширил свою ракетную программу, в частности, свои баллистические ракеты, вопреки сопротивлению со стороны США и беспокойства со стороны европейских стран. Тегеран утверждает, что программа сугубо оборонная и имеет характер сдерживания.

Пока неизвестно, способна ли новая ракета, кроме того, чтобы лететь на 1650 км, попадать в цель.

Иран поддерживает РФ в войны против Украины и поставляет ей дроны Shahed, которыми страна-агрессор атакует Украину.

Поэтому отношения Украины и Ирана достаточно напряженные. Осенью МИД Украины лишило аккредитацию иранского посла. А СБУ открыла уголовное производство по поставкам иранского оружия в РФ

Как сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, Россия уже получила от Ирана пробную партию снарядов и планирует завезти еще около 20 000 боеприпасов.