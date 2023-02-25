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Иран разработал крылатую ракету большой дальности и угрожает убить Трампа
В Иране заявили о разработке крылатой ракеты с дальностью полета 1650 км и обещают отомстить США за убийство высокопоставленного иранского командующего Касема Сулеймани.
Об этом пишет Reuters .
Как пишет издание, это может вызвать беспокойство Запада после использования Россией иранских беспилотников в войне против Украины.
"Наша крылатая ракета с дальностью 1650 км добавлена в ракетный арсенал Исламской Республики Иран", – сказал глава аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской армии Амирали Хаджизаде.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, государственное телевидение Ирана якобы показало первые кадры, демонстрирующие новую крылатую ракету Paveh.
Амирали Хаджизаде говорил о часто повторяющихся угрозах Ирана отомстить США за убийство высокопоставленного иранского командующего Касема Сулеймани. Он был убит при ударе беспилотника США в 2020 году в Багдаде.
"С Божьей волей, мы хотим убить Трампа (бывший президент США Дональд Трамп, - Delo.ua), Помпео (бывший госсекретарь США Майк Помпео, - Delo.ua) и военных командиров, отдавших приказ убить Сулеймани. Все они должны быть убиты. ", – сказал Хаджизаде.
Reuters также напомнил, что Иран расширил свою ракетную программу, в частности, свои баллистические ракеты, вопреки сопротивлению со стороны США и беспокойства со стороны европейских стран. Тегеран утверждает, что программа сугубо оборонная и имеет характер сдерживания.
Пока неизвестно, способна ли новая ракета, кроме того, чтобы лететь на 1650 км, попадать в цель.
Иран поддерживает РФ в войны против Украины и поставляет ей дроны Shahed, которыми страна-агрессор атакует Украину.
Поэтому отношения Украины и Ирана достаточно напряженные. Осенью МИД Украины лишило аккредитацию иранского посла. А СБУ открыла уголовное производство по поставкам иранского оружия в РФ
Как сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, Россия уже получила от Ирана пробную партию снарядов и планирует завезти еще около 20 000 боеприпасов.