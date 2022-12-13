Война продолжит подрывать геополитические кампании Путина, - ISW

Война России против Украины продолжит подрывать геополитические кампании президента страны-агрессора Владимира Путина по всему миру.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Путин продолжает тратить свой бюджет на войну в Украине, и ему, возможно, придется перестать финансировать другие международные или внутренние кампании.

Российские силы перебрасывают оборудование и персонал из других зон конфликтов, таких, как Сирия и Нагорный Карабах, и могут отказаться от других боевых действий и операций "мягкой силы" в пользу продолжения затяжной войны в Украине.

Однако Путин по-прежнему не желает жертвовать своими геополитическими инициативами в краткосрочной перспективе и рискует столкнуться с финансовым затруднительным положением, в котором он не сможет сбалансировать максималистские цели в Украине со своими глобальными кампаниями по проецированию власти.



Путин, например, продолжал попытки восстановить позиции России в Центральной Азии, без успеха предложив создать трехсторонний союз между Россией, Казахстаном и Узбекистаном в конце ноября и на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке.

Продолжение расходов Путина по региональным инициативам "мягкой силы" уже расстроили некоторых военных блогеров, критиковавших Кремль за выделение около 95,5 млн долларов на развитие русскоязычных школ в Таджикистане, не обеспечив при этом российские войска на поле боя. Кроме того, блогеры добавили, что Кремль неэффективно использует свою "мягкую силу" в Таджикистане, что еще больше подвергает сомнению необходимость таких расходов.

Напомним, Институт исследования войны (ISW) ранее сообщал, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин рискует потерять поддержку со стороны бывших боевиков "ДНР" из-за несостоятельности выполнить обещания, заявленные в начале проведения так называемой "спецоперации".