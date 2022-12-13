Війна продовжить підривати геополітичні кампанії Путіна, - ISW

Війна Росії проти України продовжить підривати геополітичні кампанії президента країни-агресора Володимира Путіна по всьому світу.

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Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається,що Путін продовжує витрачати свій бюджет на війну в Україні, і йому, можливо, доведеться перестати фінансувати інші міжнародні чи внутрішні кампанії.

Російські сили перекидають обладнання та персонал з інших зон конфліктів, таких як Сирія та Нагірний Карабах, та можуть відмовитись від інших бойових дій та операцій "м'якої сили" на користь продовження затяжної війни в Україні.

Однак Путін, як і раніше, не бажає жертвувати своїми геополітичними ініціативами в короткостроковій перспективі та ризикує зіткнутися з фінансовим скрутним становищем, в якому він не зможе збалансувати максималістські цілі в Україні зі своїми глобальними кампаніями з проєктування влади.

Путін, наприклад, продовжував спроби відновити позиції Росії в Центральній Азії, без успіху запропонувавши створити тристоронній союз між Росією, Казахстаном та Узбекистаном наприкінці листопада та під час засідання Вищої Євразійської економічної ради у Бішкеку.

Продовження витрат Путіна на регіональні ініціативи "м'якої сили" вже засмутило деяких військових блогерів, які критикували Кремль за виділення близько 95,5 млн доларів на розвиток російськомовних шкіл у Таджикистані, не забезпечивши при цьому російські війська на полі бою. Крім того, блогери додали, що Кремль неефективно використовує свою "м'яку силу" в Таджикистані, що ще більше ставить під сумнів необхідність таких витрат.

Нагадаємо, Інститут дослідження війни (ISW) раніше повідомляв, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін ризикує втратити підтримку з боку колишніх бойовиків "ДНР" через неспроможність виконати обіцянки, заявлені під час початку проведення так званої "спецоперації.