Войска РФ обстреляли из "Градов" общину в Днепропетровской области: повреждены десятки домов (ФОТО)

Войска Российской Федерации в среду, 4 мая, обстреляли из "Градов" Великомихайловскую общину Днепропетровской области. В результате обстрела повреждено много домов, выбиты стекла в магазине, школе и детском саду.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, оккупанты попали в два села. Там повреждены несколько десятков жилых домов, выбиты стекла в магазине, школе и детском саду.

"Людей не задело. Большинство местных жителей выехали с опасной территории", - проинформировал Резниченко.

Также утром 4 мая российские войска обстреляли из "Градов" Сумскую область вдоль границы возле Юнаковки. Пострадали объекты инфраструктуры.